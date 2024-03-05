В Драмтеатре Бийска состоится весенняя премьера спектакля «Амурные долги»

Первый показ пройдет уже 7 марта

Бийский драматический театр покажет абсолютно весеннюю премьеру спектакля “Амурные долги” по мотивам произведений А. Чехова пьесам-шуткам “Медведь” и “Предложение”.

“Амурные долги” – идеальный вариант отлично провести время и насладиться неугасающей классикой. Симбиоз двух чеховских водевилей – “Медведь” и “Предложение” наглядно демонстрирует калейдоскоп человеческих страстей, абсурдных ситуаций и столкновений. Каждая love story буквально врывается на сцену: герои спектакля жаждут любви, изнемогают без неё и в поисках этой самой любви ведут себя как дети.

Уточняется, что премьерные показы пройдут уже 7, 8, 9, 10 и 15, 16, 17 марта.

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Взято отсюда