реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Драмтеатре Бийска состоится весенняя премьера спектакля «Амурные долги»

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Драмтеатре Бийска состоится весенняя премьера спектакля «Амурные долги»

Первый показ пройдет уже 7 марта

Бийский драматический театр покажет абсолютно весеннюю премьеру спектакля “Амурные долги” по мотивам произведений А. Чехова пьесам-шуткам “Медведь” и “Предложение”.

“Амурные долги” – идеальный вариант отлично провести время и насладиться неугасающей классикой. Симбиоз двух чеховских водевилей – “Медведь” и “Предложение” наглядно демонстрирует калейдоскоп человеческих страстей, абсурдных ситуаций и столкновений. Каждая love story буквально врывается на сцену: герои спектакля жаждут любви, изнемогают без неё и в поисках этой самой любви ведут себя как дети.

Уточняется, что премьерные показы пройдут уже 7, 8, 9, 10 и 15, 16, 17 марта.

погода гисметео , погода воронеж ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм

В Барнауле определят подрядчиков для благоустройства парков «Юбилейный» и «Изумрудный»

В этом году в Барнауле вновь пройдут работы по благоустройству…

Узнать больше

Студенты Барнаула помогают в уборке снега с пешеходных зон

Очередную акцию по уборке снега с пешеходных зон провели в…

Узнать больше

Ипотечный брокер Ракута: аренда однушек в России подорожает до 10% в марте

В марте цены на аренду однокомнатных квартир и студий в России прибавят…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp