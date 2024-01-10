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В другом ракурсе: в Бийске 5-комнатная квартира с биде в спальне стала дешевле

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В другом ракурсе: в Бийске 5-комнатная квартира с биде в спальне стала дешевле

Оригинальная квартира находится в доме, прозванном в народе “Калифорнией”

В Бийске на пер. Коммунарский продают пятикомнатную квартиру 84,7 м² за 13 млн рублей. У данной недвижимости множество отличительных особенностей, на одном из которых – биде в спальне на втором уровне, в этот раз хозяева предпочли не делать акцент. О том, что предмет личной гигиены все еще на месте, говорят только новые фотографии. Стоимость жилья за время продажи снизилась на 500 тыс. руб.

1 из 16 Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито" Фото: Скриншот "Авито"

Сообщается, что квартирa находится сразу на двух уpoвняx, 9-ом и 10-ом этажаx дeсятиэтажнoгo дoмa. В квартире два балкона, большая и красивая спальня с видом на город.

– Вместительная гардеробная – мечта любой хозяйки, – значится в объявлении. – Окна выходят на обе стороны дома.

Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, недалеко Бийский драматический театр, набережная, пляж, самые престижные рестораны и кафе, центральный рынок, больницы и аптеки, спортивная школа.

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Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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