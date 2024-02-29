Toyota Corolla вылетела на встречку и врезалась в грузовик Mitsubishi Canter
29 февраля 2024, 10:25106Написать комментарий
Утром 29 февраля в Павловском районе произошло смертельное ДТП. На трассе А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан столкнулись две иномарки, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.
Первые кадры с места аварии выложили очевидцы в телеграм-канал «В курсе 22».
Toyota Corolla вылетела на встречку и врезалась в грузовик Mitsubishi Fuso Canter. Водитель и пассажир Toyota погибли до приезда скорой. Еще одна женщина на пассажирском получила травмы.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства этой аварии.
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Взято Источник
29.02.2024