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В ДТП на алтайской трассе два человека погибли и один пострадал — фото и видео с места аварии

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Toyota Corolla вылетела на встречку и врезалась в грузовик Mitsubishi Canter

29 февраля 2024, 10:25106Написать комментарий

В ДТП на алтайской трассе два человека погибли и один пострадал — фото и видео с места аварии

Утром 29 февраля в Павловском районе произошло смертельное ДТП. На трассе А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан столкнулись две иномарки, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

Первые кадры с места аварии выложили очевидцы в телеграм-канал «В курсе 22».

Toyota Corolla вылетела на встречку и врезалась в грузовик Mitsubishi Fuso Canter. Водитель и пассажир Toyota погибли до приезда скорой. Еще одна женщина на пассажирском получила травмы.

В ДТП на алтайской трассе два человека погибли и один пострадал — фото и видео с места аварии

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства этой аварии.

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Взято Источник
29.02.2024

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