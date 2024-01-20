В ДТП в Павловском районе погибли два человека

20 января в 12.10 на автодороге А-321 в Павловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и пострадали дети.

Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Toyota Echo, выехал на встречную полосу. После чего его развернуло, и он столкнулся со встречным автомобилем Suzuki Vitara.

В результате аварии водитель и пассажир Toyota скончались на месте ДТП. Два несовершеннолетних пассажира Toyota и водитель автомобиля Suzuki получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту ДТП назначена проверка, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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