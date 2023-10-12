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“В два раза больше”: россиян ждет максимальное увеличение выплаты

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза – с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году, рассказали «Известиям» в Минтруде.

Также будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет – до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно. Это произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Соцфонд получает дополнительные доходы.

Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.

Фото: skillbox.ru

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