реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В двух микрорайонах Барнаула отключат воду из-за плановых работ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Речь идет о Затоне и Спутнике

В двух микрорайонах Барнаула отключат воду из-за плановых работ

Смеситель / Фото: unsplash.com

29 февраля в барнаульских микрорайонах Затон и Спутник временно отключат воду для проведения плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского Росводоканала в Telegram-канале.

В Затоне подачу воды ограничат с 9:00 до 15:00. Ограничение подачи ресурса затронет следующие строения:

  • переулок Стартовый, дома 3, 5;
  • переулок Почтовый, 1, 1а, 3, 5, 6, 8;
  • Лермонтова, 1а-5, 2, 2а, 2б, 2г, 2г/1, 2ж,6а, 8, 7, 11а, 13а, 15а, 15б, 17а, 17б, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 25-31, 28, 28а, 40, 42;
  • Кольцова, 1а-49, 2-138, 6;
  • проезд Кольцова, 1-25;
  • Судовая, 4-72;
  • Якорная, 4, 1-5, 6-16, 20, 40;
  • Островная, 3-13, 12;
  • Капитанская, 1-13, 2а-14;
  • Матросская, 6-88б, 94, 94е.

В микрорайоне Спутник холодное водоснабжение будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 . Под отключение попадут следующие адреса:

  • улица Соловьиная, 7-13а, 8а, 12а, 12б, 21;
  • улица Кленовая, 1-13, 2-12а.

Жильцам указанных домов принесли извинения за доставленные неудобства.

Горняк22

Источник

горняк22 телеграм
ЕК работает со странами ЕС над отказом от поставляемого через Украину газа из РФ

ЕК работает со странами ЕС над отказом от поставляемого через Украину газа из РФ

Договор о транзите заканчивается в конце этого года Газопровод /…

Узнать больше
Трамвай сошел с путей и вылетел на проезжую часть в Барнауле

Трамвай сошел с путей и вылетел на проезжую часть в Барнауле

О пострадавших в инциденте не сообщается Сход трамвая с путей…

Узнать больше
“Росатом” может построить еще одну атомную электростанцию в Турции

“Росатом” может построить еще одну атомную электростанцию в Турции

Сейчас госкорпорация ведет переговоры с Минэнерго Турции Атомная электростанция /…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp