В двух библиотеках края обсудили сохранение и развитие языков

23-24 ноября в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова и Центральной городской библиотеке им. В. М. Шукшина в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и программы «Мой родной язык» реализован комплекс мероприятий, посвященный сохранению языков коренных народов в Алтайском крае.

Обширная программа комплексных мероприятий в Алтайском крае включала: межрегиональную научно-практическую конференцию «Сохранение и развитие родных языков в поликультурном пространстве региона» с секционным заседанием «Этнокультурное и языковое развитие коренных малочисленных народов», круглый стол «Сохранение языка – сохранение народа: проблемы развития кумандинского языка»; мастер-класс «Использование многоязычных шрифтов «Пара Тайп» для национальной коммуникативной среды государственных и местных официальных языков Алтайского края»; мастер-класс «Цифровизация языков России: чем могут помочь языковые активисты на местах»; выставку изданий из фондов АКУНБ им. В. Я. Шишкова «Языки малых народов Алтая: история и современность».

23 ноября в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова состоялось открытие межрегиональной научно-практической конференции «Сохранение и развитие родных языков в поликультурном пространстве региона», которая была нацелена на поиск путей решения проблем в языковой сфере, повышение осведомленности о перспективных направлениях и достижениях в области языковых технологий, языкового планирования и мобилизации языкового потенциала сообществ, на совершенствование и расширение деятельности по сохранению языков народов России, развитие межнационального и межрегионального сотрудничества, формирование новых направлений и методов взаимодействия.

Уникальное событие привлекло внимание представителей органов власти, научного и экспертного сообщества, учреждений культуры, образования, разработчики проектов, связанных с языками коренных малочисленных народов, языковые активисты и общественные деятели, преподаватели, студенты магистранты и аспиранты. В мероприятии приняли участие более 200 человек из Москвы, Йошкар-Олы, Кызыла, Уфы, Новокузнецка, Новосибирска, Барнаула, Бийска.

Модераторами конференции выступили Сергей Бакейкин, председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», генеральный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук (г. Москва), Анна, Ковалева, заместитель директора Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул).

С приветственным словом к аудитории обратилась Елена Безрукова – министр культуры Алтайского края. С докладом о реализации стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года на территории Алтайского края выступила Татьяна Лисенкова – консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики. Наталья Разгоняева, директор Дома народов Алтайского края, поделилась опытом работы по взаимодействию с национально-культурными объединениями региона. Сергей Бакейкин рассказал о программе «Мой родной язык», о проблемах мобилизации языковых сообществ и применении языковых технологий в деятельности по сохранению языков коренных народов России. Ольга Артеменко, руководитель Центра языков и культуры народов России Российского государственного социального университета, член Комиссии по вопросам образования и исторического просвещения Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член-корреспондент Российской академии естественных наук, кандидат биологических наук (г. Москва) выступила с докладом «Конституционный статус языков: проблемы преподавания». Марина Дюбенкова, директор Алтайского института развития образования им. А. М. Топорова поделилась практиками Алтайского края по развитию патриотического просвещения учащихся, сохранения родных языков и народной культуры. Ольга Староселец, заведующая кафедрой гуманитарного образования Алтайского института развития образования им. А. М. Топорова, выступила с докладом «Формирование ценностного отношения к русскому языку как средству межнационального общения. Итоги Всероссийского конкурса учебно-исследовательских работ учащихся по русскому языку «Язык всем знаниям и всей природе ключ». Сергей Бобрышев, коммерческий директор компании «Пара Тайп», профессор Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, член Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», кандидат технических наук провел мастер-класс «Использование многоязычных шрифтов «Пара Тайп» для национальной коммуникативной среды государственных и местных официальных языков Алтайского края».

Спикеры секционного заседания: «Этнокультурное и языковое развитие коренных малочисленных народов»: Назаров Иван, директор Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук с докладом «Основные тенденции современного этнокультурного развития кумандинцев Алтайского края»; Иргит Оттук, заместитель директора по науке Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва, кандидат исторических наук (г. Кызыл) с докладом «Будущее языков Саяно-Алтая: сохранение и развитие»; Уртегешев Николай, ведущий научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН, доктор филологических наук (г. Новосибирск) с докладом «Фонетическая аттриция у кумандинцев» и Чайковская Елена, доцент кафедры русского языка и литературы Кузбасского гуманитарно-педагогического института Кемеровского государственного университета, кандидат педагогических наук (г. Новокузнецк) с докладом «Методика обучения родному языку в начальной школе» (на примере шорского языка).

24 ноября в г. Бийске в Центральной городской библиотеке им. В. М. Шукшина прошел круглый стол «Сохранение языка – сохранение народа: проблемы развития кумандинского языка». Ведущими круглого стола стали Сергей Бакейкин и директор Централизованной библиотечной системы г. Бийска (г. Бийск) Наталья Казанцева.

Приглашенные эксперты круглого стола: Тебереков Виталий, председатель Алтайской региональной общественной организации «Объединение кумандинцев Алтая», член координационного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (г. Бийск); Беспалов Александр, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина, кандидат философских наук, доцент (г. Бийск); Кравченко Людмила, заведующая информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки им. В. М. Шукшина (г. Бийск); Мишустина Наталья, преподаватель Бийского педагогического колледжа по специальности «Дошкольное воспитание» (г. Бийск). Также в этот день Айгиз Кунафин – программист, автор проекта умной колонки Һомай на башкирском языке (г.Уфа), провел мастер-класс «Цифровизация языков России: чем могут помочь языковые активисты на местах».

Проведение таких мероприятий в Алтайском крае дает новые возможности для привлечения внимания к вопросам, связанным с развитием языкового многообразия, обмена опытом, сотрудничества и совместных усилий для достижения общей цели – сохранения и развития богатого языкового наследия региона.

Организаторами событий выступили: Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Институт истории и международных отношений Алтайского государственного университета, Централизованная библиотечная система г. Бийска при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Алтайского края. Проект реализован при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Взято отсюда.

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