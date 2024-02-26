реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В двух областях Украины ночью прогремели мощные взрывы

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В двух областях Украины ночью прогремели мощные взрывы

Взрыв. Огонь Фото: Фото: pixabay.com

По данным местных властей, после взрывов есть пострадавшие и повреждения на земле. Воздушную тревогу объявляли в четырех регионах

На Украине ночью 26 февраля раздались взрывы в Харькове и Днепре. Местные власти заявили о работе ПВО, передает РБК.

В результате взрывов есть пострадавшие и повреждения на земле. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.

Ранее сообщалось, что взрывы в нескольких областях Украины гремели ночью 20 февраля. Они были слышны в Кременчуге Полтавской области, Днепре и пригороде, в Запорожской и Херсонской областях.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Что “душитель жены” Константин Падун сказал в последнем слове в барнаульском суде

Что “душитель жены” Константин Падун сказал в последнем слове в барнаульском суде

Константин Падун выступил в суде с последним словом 26 февраля.…

Узнать больше
Алтайская прокуратура начала проверку из-за ДТП, в котором погибли четыре человека

Алтайская прокуратура начала проверку из-за ДТП, в котором погибли четыре человека

Авария с участием трех машин случилась утром 26 февраля под…

Узнать больше
“Ростелеком” установил систему видеонаблюдения в котельных Волчихи

“Ростелеком” установил систему видеонаблюдения в котельных Волчихи

С помощью камер там контролируют производство и расход угля Камера…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp