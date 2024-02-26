Взрыв. Огонь Фото: Фото: pixabay.com

По данным местных властей, после взрывов есть пострадавшие и повреждения на земле. Воздушную тревогу объявляли в четырех регионах

На Украине ночью 26 февраля раздались взрывы в Харькове и Днепре. Местные власти заявили о работе ПВО, передает РБК.

В результате взрывов есть пострадавшие и повреждения на земле. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.

Ранее сообщалось, что взрывы в нескольких областях Украины гремели ночью 20 февраля. Они были слышны в Кременчуге Полтавской области, Днепре и пригороде, в Запорожской и Херсонской областях.

Взято отсюда