В Думе хотят предложить отменить обязательную сдачу ЕГЭ

Авторы уверены, что это позволит проводить более качественный отбор поступающих в колледжи, училища и техникумы

Группа депутатов от ЛДПР в понедельник внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, сообщает ТАСС.

“Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить альтернативу сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или государственные экзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования”, – говорится в тексте документа.

Одним из инициаторов законопроекта является глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает серьезным конструктивным шагом введение в России механизма пересдачи одного предмета по ЕГЭ до конца приемной кампании. Законопроект предлагает дополнительно рассмотреть возможность добровольного ЕГЭ для школьников: “кто хочет – пусть сдает”.

“И официальные опросы, и любая встреча в любой аудитории показывают, что ЕГЭ не любят. Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания. Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше – вообще со временем устранен”, – поделился Нилов наблюдениями.

Авторы законопроекта приводят информацию о количестве покупаемых россиянами успокоительных в период ЕГЭ, а также о случаях суицида среди подростков, сдающих госэкзамены.

Инициаторы уверены, что принятие законопроекта позволит в первую очередь проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы, а также увеличит приток желающих получить профессиональное обучение. А желающие в дальнейшем продолжить обучение по программам высшего образования, могут сдавать ЕГЭ.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.

погода на день , какая погода ,

Взято отсюда