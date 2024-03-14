В Думе хотят запретить участие в азартных играх для должников по алиментам

Авторы считают, что возможность участия в таких играх лица, уклоняющегося от исполнения судебных решений, затрудняет погашение задолженности

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий инициировали законопроект об установлении прямого запрета на участие в азартных играх лиц, в частности ограниченных судом в дееспособности, а также граждан, имеющих задолженности по алиментам, сообщает ТАСС, ссылаясь на документ проекта.

“В букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах приема ставок не допускается заключение пари с лицом, не достигшим возраста 18 лет, ограниченным судом в дееспособности лицом, которое вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а также лицом, в отношении которого возбуждено исполнительное производство…”, – указано в тексте законопроекта.

Авторы проекта отмечают, что в действующем законодательстве нет эффективных механизмов прекращения деструктивного поведения лиц с расстройствами, ограниченных судом в дееспособности. При этом очевидно, что продолжение участия в азартных играх такого гражданина может приводить к негативным последствиям как для него самого, так и для членов его семьи, сказано в пояснении к проекту. Ко всему прочему, возможность участия в азартных играх лица, уклоняющегося от исполнения судебных решений в рамках производства, затрудняет или делает невозможным погашения имеющейся задолженности.

“Это автоматически влечет последующее нарушение прав и законных интересов граждан, прежде всего несовершеннолетних детей, в пользу которых могут быть установлены алиментные обязательства”, – указывают авторы.

Напомним, ранее в Минюсте разработали проект федерального закона, предусматривающего создание отдельного общедоступного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. В ноябре Госдума приняла его в первом чтении.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам. Реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

При этом известно, что ФССП будет необходимо вести регулярный обмен данными с Фондом пенсионного и социального страхования России. Как указано в пояснении к проекту, принятие законопроекта приведет к “качественному исполнению судебных актов, повысит мотивацию должников платить алименты”.

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