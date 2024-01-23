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В Думе предложили законопроект о выплатах родителям, чьи дети не попали в детсад

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В Думе предложили законопроект о выплатах родителям, чьи дети не попали в детсад

Размер такой выплаты не может быть менее прожиточного минимума для детей в регионе, где они поставлены на соответствующий учет

Депутат Госдумы Игорь Ананских (фракция “Справедливая Россия – За правду”) обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой представить позицию правительства касательно разработанного им законопроекта о финансовой поддержке родителей, чьи дети не могут попасть в государственный детский сад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст распоряжения.

Инициатива предполагает выделение средств из региональных бюджетов субсидий родителям, чьим детям, состоящим на учете на получение дошкольного образования, так и не предоставили место в детском саду. При этом законопроект предусматривает, что размер указанной выплаты не должен быть ниже установленного прожиточного минимума для детей в субъекте РФ, где они поставлены на соответствующий учет.

Ананский отметил, что данные выплаты могут быть направлены “либо на устройство в частный детский сад, либо использованы для содержания ребенка, пока его родители (один из родителей) не могут выйти на работу из-за невозможности “отдать ребенка в дошкольную образовательную организацию”. “Прошу вас представить позицию правительства РФ по данному законопроекту”, – указано в обращении депутата.

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Взято отсюда

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