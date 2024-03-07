В Думу внесли законопроект об освобождении контрактников от наказания по УК

Проект предусматривает, что при контракте с ВС РФ в период СВО дела подозреваемых приостановят, а вид наказания изменят на условный срок

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на закрепление в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах России механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период СВО, сообщает ТАСС.

“Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК”, – отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Инициаторы планируют дополнить закон отдельными статьями, в которых будет прописан действующий сегодня механизм освобождения от уголовной ответственности для тех, кто был призван на службу по мобилизации или заключил контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Этот юридический механизм распространится на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой и средней тяжести, за исключением отдельных видов преступлений.

Механизм также коснется осужденных граждан, кроме совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также осужденных за терроризм.

Законопроект предусматривает, что при заключении контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок.

Граждане, заключившие контракт с ВС РФ, получившие госнаграду или уволенные со службы в связи с достижением предельного возраста, по состоянию здоровья и в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени, освобождаются от ответственности, а их судимость погашается.

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Взято отсюда