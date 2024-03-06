В Думу внесут законопроект о выплате маткапитала в 1 млн руб. на второго ребенка

Согласно законопроекту, размер маткапитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн – на второго

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который предлагает с учетом темпов инфляции и роста цен на жилье выплачивать материнский капитал в размере 1 млн рублей на второго ребенка, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн рублей – на второго. Кроме того, предлагается выплачивать 1 млн рублей на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры господдержки не возникло.

Депутаты предлагают установить с февраля 2025 года более высокий размер маткапитала в связи с «резким ростом стоимости жилья, а также реальным уровнем инфляции, значительно превышающим 5,3%».

Авторы подчеркивают, что «принятие законопроекта позволит оказать реальную дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в нашей стране».

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