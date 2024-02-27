В эфир выходит последнее шоу с участием Пухляша

Создатели проекта посвятят выпуск памяти Дмитрия Красилова

В эфир еще выйдет несколько проектов с участием Дмитрия Красилова

Среди 14 участников, получивших вызов судьбы, а вместе с ним и возможность сразиться за десять миллионов рублей, оказался наш земляк Дмитрий Красилов. Авторы проекта рассказывают, что Пухляш очень хотел победить и прежде всего, именно себя самого:

– У моего тела нет границ, главное — не останавливаться. Если выбирать между физическим и моральным духом, то я выберу моральный. Ноги могут отказать, но твой дух будет идти вперед! Этот симбиоз физики и духа будет прошибать все насквозь, и будем вот так топать ножкой, все будут разлетаться, а мы будем лететь! – говорил он во время съемок. – Я хочу показать, что готов сильно постараться, чтобы победить.

Дмитрий наравне с другими участвовал в испытаниях, ни на что не жаловался и чувствовал себя хорошо. Кто бы мог подумать, что спустя всего два месяца, 18 декабря, Красилова не станет.

Напомним, ранее Пухляш принимал участие в разных экстремальных проектах, такие, как «Форд Боярд», а также вел тревел-шоу и испытывал все туристические тягости на себе.

Как ранее писала «Комсомолка», в феврале на экраны вышел сериал «Сергий против нечисти». В нем Пухляш сыграл одну из своих последних киноролей – Жар-птицы. Внезапно его персонаж умирает. Получается, что это было настоящее пророчество. Никто даже предположить не мог, что молодого и талантливого актера, танцора и шоумена не станет в столь молодом возрасте. Красилову было всего 29 лет. Впереди у него была целая жизнь и огромное количество планов.

Согласно данным из интернета, впереди еще несколько сериалов и других проектов, в которых мы сможем увидеть Дмитрия Красилова.

Премьера реалити-шоу «Выживалити» состоится 1 марта. Пилотный выпуск продюсеры передачи пообещали посвятить памяти Дмитрия Красилова.

В феврале стартовал новый сезон сериала «Сергий против нечисти», в котором еще до своей кончины успел сняться популярный танцор, актер и телеведущий Дмитрий Красилов. Уроженец Заринска Алтайского края скончался в середине декабря прошлого года, и одна из последних ролей Пухляша оказалась пророческой…

Взято отсюда

27.02.2024