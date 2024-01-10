В Екатеринбурге 38-летний хоккеист умер после плановой операции

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Пока неизвестно, что стало причиной остановки сердца спортсмена. Родители обратились за помощью к юристу, чтобы выяснить, что могло произойти в операционной

В Екатеринбурге 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов умер после плановой операции. Ему доставали металлическую пластину, которую установили четыре года назад из-за перелома, сообщает E1.ru .

Горбунову сломали ключицу осенью 2018 года во время одного из матчей, после чего ему поставили пластину, чтобы срастить кости. В декабре 2019 года он вновь сломал ключицу, и ему провели такую же операцию.

Спортсмен лег в больницу 3 октября 2023 года. Во время операции у хоккеиста остановилось сердце. Врачи вернули его к жизни, и спортсмен провел в коме больше двух недель, после чего скончался.

“У него никогда не было проблем с сердцем, я не понимаю, что же произошло во время операции. Что стало причиной таких осложнений?” – задается вопросами мама спортсмена.

В свидетельстве о смерти указано, что хоккеист умер из-за сепсиса, вызванного бактериями клебсиеллами, которые могли спровоцировать пневмонию. Также еще одной причиной стало гипоксическое поражение головного мозга, связанное с недостаточным уровнем кислорода в крови.

Родители хоккеиста совместно с юристом хотят провести почерковедческую экспертизу подписей спортсмена. Они предполагают, что согласие на оперативное вмешательство, переливание крови и оказание первичной специализированной медпомощи подписывал не он, так как Дмитрий уже мог находиться в коме.

Возбуждено уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей“.

Ранее сообщалось, что 27-летняя девушка умерла после похода к стоматологу. Там ей удалили зуб, после приема ее состояние ухудшилось и она впала в кому.

Взято отсюда.

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