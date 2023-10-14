Машина. Автомобиль Фото: pixabay.com

Мужчина заявил, что бывшая возлюбленная преследует его и это уже не первый инцидент. При этом он не стал обращаться в полицию

В Екатеринбурге бывшая жена местного бизнесмена решила креативно отомстить мужу за измену. На лобовое стекло его автомобиля приклеили фаллоимитатор с цепью, сообщает E1.ru.

Рядом с объектом оставили записку, в которой утверждается, что мужчина упустил свою семью – жену, двоих детей и собаку. По словам бизнесмена, его хотели “опозорить и скомпрометировать”.

“Человек хотел меня опозорить, скомпрометировать. Она меня преследует, следит в соцсетях, это не первый инцидент. Заявления в полицию я не подавал, я не такой человек, чтобы решать личные проблемы через правоохранительные органы. Тем более что я, как мужик, скажу полиции?” – рассказал мужчина.

При этом он добавил, что не собирается мстить бывшей возлюбленной в ответ. По его словам, он не будет портить жизнь женщине.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина поджег автомобиль своей бывшей возлюбленной из-за того, что она отказывала ему во встречах и запретила видеть детей. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

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горняк локтевский