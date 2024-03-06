В Екатеринбурге прошла вечеринка в честь “кыштымского карлика” Алеши

Такая вечеринка проходит каждый год в день, когда обнаружили гуманоида

В Екатеринбурге прошел арт-фестиваль, посвященный “кыштымскому карлику” Алешеньке, которого 28 лет назад нашли в Кыштыме. Гуманоид до сих пор остается загадкой и даже стал звездой: ему посвящают песни и стихи, а уфологи строят новые догадки о происхождении Алешеньки, рассказывает портал Е1.ru.

Ежегодно поклонники Алешеньки собираются вместе и подводят итоги года в надежде, что кто-то сделал прорыв в изучении “кыштымского карлика”. В этом году, как обычно, специальный гость вечеринки — милиционер Владимир Бендлин, который держал Алешу в руках и хранил его мумию в своем холодильнике “Саратов”.

“Тельце превратилось в мумию в считаные часы. Местный житель положил Алешу на солнце и ушел. По приходу обнаружил, что тельце высохло. Даже рыба сохнет двое-трое суток на солнцепеке, и то она еще как вяленая. А тут какие-то 2 часа, и тем более не рыба”, — поделился воспоминаниями Бендлин.

Ведущие рассказывали, что известно на сегодняшний день о версиях происхождения Алеши. Например, рассказали, что Алеша мог относиться к отряду инопланетян-слуг. Они якобы служили Великанам и были искусственно выведены из насекомых. Поэтому у них такие большие глаза. Ведущие показывали фото братьев и сестер Алеши, которые были обнаружены в Мексике и Чили.

На встречу гостей просили прийти подготовленными — в солнечных очках.

Желающим предложили подготовить творческий номер. За лучший обещали приз — статуэтку с Алешей на НЛО.

область район погода , погода ростовская

Взято отсюда