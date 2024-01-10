Военные. Оружие Фото: pixabay.com

Предварительно, вооруженные боевики захватили несколько тюрем и местный телеканал. На улицах Эквадора расстреливают полицейских, власти пустили в ход военную технику

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 9 января объявил о введении в стране чрезвычайного положения и режима внутреннего вооруженного конфликта, передают “Известия”. Вооруженные боевики берут в заложники местных жителей и устраивают беспорядки на улицах городов.

По данным Telegram-канала Shot, массовые беспорядки начались после побега лидеров влиятельных группировок: Фабрисио Колон Пико и Адольфо Масиаса (Фито). Президент включил в список террористических организаций 22 ОПГ и приказал военным нейтрализовать их.

На фоне беспорядков вооруженные люди ворвались в студию телеканала NC Televisión в городе Гуаякиль и захватили в заложники ведущих. На улицах начала появляться военная техника.

Нобоа подписал указ о вмешательстве военных и полицейских в установление контроля над тюрьмами. Кроме того, в стране введен комендантский час с 23.00 до 05.00 на 60 дней.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборного митинга 9 августа. В конце мероприятия, когда Вильявисенсио выходил из здания, он получил три выстрела в голову. Политик скончался на месте случившегося.

Взято отсюда