Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Эквадоре из-за беспорядков ввели режим вооруженного конфликта

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Эквадоре из-за беспорядков ввели режим вооруженного конфликта

Военные. Оружие Фото: pixabay.com

Предварительно, вооруженные боевики захватили несколько тюрем и местный телеканал. На улицах Эквадора расстреливают полицейских, власти пустили в ход военную технику

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 9 января объявил о введении в стране чрезвычайного положения и режима внутреннего вооруженного конфликта, передают “Известия”. Вооруженные боевики берут в заложники местных жителей и устраивают беспорядки на улицах городов.

По данным Telegram-канала Shot, массовые беспорядки начались после побега лидеров влиятельных группировок: Фабрисио Колон Пико и Адольфо Масиаса (Фито). Президент включил в список террористических организаций 22 ОПГ и приказал военным нейтрализовать их.

На фоне беспорядков вооруженные люди ворвались в студию телеканала NC Televisión в городе Гуаякиль и захватили в заложники ведущих. На улицах начала появляться военная техника.

Нобоа подписал указ о вмешательстве военных и полицейских в установление контроля над тюрьмами. Кроме того, в стране введен комендантский час с 23.00 до 05.00 на 60 дней.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборного митинга 9 августа. В конце мероприятия, когда Вильявисенсио выходил из здания, он получил три выстрела в голову. Политик скончался на месте случившегося.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В больнице Барнаула нахамили пациентке и отказались кормить: в Минздраве ответили, что ей нужно меньше есть

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле перекроют улицу и отключат холодную воду в домах: адреса

10.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские власти повысили взносы на капремонт

10.01.2024

 Новости Алтай

В центре Барнаула автобус «лбом» врезался в грузовик: пострадала женщина

10.01.2024

 Новости Алтай

Врачи говорят о тридемии из-за гриппа, ковида и ОРВИ: что это и чем она опасна

10.01.2024

 Новости Алтай

«Не нужно расслабляться». Эксперты рассказали, как будет меняться ключевая ставка в 2024 году

10.01.2024

 Новости Алтай

«Мы находимся под угрозой». Что такое «подольский синдром» и почему ледяной коллапс Подмосковья может повториться по всей стране

10.01.2024

 Новости Алтай

Олимпиада, выборы президента и немного «Смуты»: 28 самых ожидаемых событий 2024 года

10.01.2024

 Новости Алтай

Лондон Андрея Сычева. Как живет солдат, ставший тяжелым инвалидом после издевательств в армии

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix