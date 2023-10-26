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В элитном бизнес-клубе в Москве прошли массовые задержания

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Club 500 в Москве Фото: vk.com/mash

Правоохранители нагрянули в Club 500 по заявлению о мошенничестве. По словам одного из основателей клуба, на заведении решили хайпануть, что парализовало его деятельность

В элитном бизнес-клубе Club 500 в Москве 25 октября прошли обыск и массовые задержания. Правоохранители не выпускали гостей заведения из здания около трех часов, некоторых из них увезли в отдел, сообщает Msk1.ru.

Полицию в клуб вызвал экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский. Он обвинил руководство клуба в мошенничестве, однако детали рассказывать не стал. Он заявил, что всю информацию предоставит только за деньги.

Club 500 – закрытый бизнес-клуб для предпринимателей, чей доход превышает 100 млн рублей. По словам его создателей, средний оборот каждого резидента составляет 2,6 млрд рублей в год. В клубе проходят консультации, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. Также в нем проводятся инвестиционные питчинги и бизнес-завтраки.
Одним из основателей Club 500 является бизнесмен и блогер Дмитрий Портнягин – ему принадлежит 60% компании. Другие – Ян Пальмачинский (30%) и Андрей Веселов (10%).

Один из основателей Club 500 заявил, что кто-то из блогеров решил хайпануть на клубе и написал заявление. По его словам, полиция сама была в шоке от происходящего.

Юрист заведения также отметил, что не знает причины обыска и руководство имеет права ничего не объяснять. По предварительным данным, силовики нагрянули в клуб якобы из-за крупного долга Дмитрия Портнягина по налогам. Одного из основателей заведения увезли на допрос.

По версии жены Портнягина, Немировский написал заявление из-за того, что ему отказали в членстве клуба после проверки службой безопасности деятельности и дохода бизнесмена.

Руководство Club 500 намерено обратиться в СК. По словам юриста, ситуация парализовала работу бизнес-клуба и негативно влияет на его деловую репутацию.

Источник

горняк новости
горняк локтевский

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