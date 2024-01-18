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В Европе думали, что все проблемы ушли с русскими, а теперь плачут

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18 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Европейцы радовались, когда получили независимость от поставок российского газа, дескать все проблемы ушли вместе с русскими агрессорами. Они сами надломили сук, на котором сидели, к тому же и американцы помогли диверсиями на “Северных потоках”. Но как оказалось, радость была преждевременной. Европу провели по заезженной схеме. Теперь остаётся только плакать.

В полной мере весь цинизм американцев на себе ощутили газовые компании Польши и Испании. Orlen и Repsol ахнули от мошенничества США и подали иск в суд на Venture Global. Видимо, понадеялись, что им удастся привлечь к ответственности данного поставщика СПГ.

Но на деле все вышло наоборот: компаниям указали на тот факт, что заявленные требования не могут быть исполнены. Мол, поставщик не был готов к таким объемам продаж сжиженного газа. Под эти цели у него даже не введены соответствующие мощности в эксплуатацию.

Это получается, что с европейских стран взяли деньги за пустые обещания? И теперь они законным путем пытаются заставить американскую компанию выполнить свои обязательства. Однако там и не торопятся раскошеливаться и твердят о том, что все в рамках заключенного соглашения.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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