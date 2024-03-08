В Европе скоро начнут грызть горло друг другу из-за воды

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08 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Европе столкнулись с серьезной проблемой – значительным дефицитом пресной воды. Почти все сферы жизни, включая личные потребности, промышленность, сельское хозяйство, туризм и противопожарную защиту, подверглись угрозе из-за нехватки водных ресурсов. Высшие европейские руководители сообщили, что вследствие таких проблем усиливается конкуренция за воду как внутри отдельных стран, так и между государствами-членами Европейского союза относительно трансграничных водных ресурсов. Пишет Военное Дело.

Согласно информации, предоставленной Еврокомиссией, в отдельных регионах уже возникли конфликты, вызванные дефицитом воды. Например, в Каталонии (Испания), пострадавшей от засухи, местные власти пытаются убедить центральное правительство перенаправить речную воду из соседнего Арагона, что приводит к политической напряженности. Во Франции в 2023 году произошли столкновения в связи с планами по созданию водохранилищ.

Нужно отметить, что засуха в Европе начала проявляться с 2018 года. Во Франции некоторые регионы остались без водоснабжения из-за отсутствия воды, что привело к конфликтам между экологическими группами и фермерами. В Германии за последние 20 лет количество судебных споров, связанных с правами на владение водными ресурсами, увеличилось вдвое.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press / Global Look Press

Автор: glavred

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