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В Европе указали на истинных виновников ситуации на Ближнем Востоке: “Накачают” всех

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россия не причастна к эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Пишет Царьград.

К обострению ситуации на Ближнем Востоке Россия не причастна, выразил уверенность Гуидо Крозетто.

“Путин ограничивается наблюдением”, добавил министр обороны Италии. Президент России, по его мнению, смотрит, может ли он извлечь из этого пользу.

“Но это другие вели игры с палестинцами и ХАМАС, а не Россия. Цель ХАМАС – тотальная война”, – заявил  Крозетто.

Он рассказал, что пошёл в супермаркет в Риме и увидел там нескольких маленьких детей с флагом ХАМАС.

“Они не были террористами, они никому не причиняли вреда, но если начнётся конфронтация и их “накачают”, – отметил Крозетто, анализируя всю опасность ситуации на Ближнем Востоке.

ФОТО: © IMAGO/NAAMAN OMAR APAIMAGES/WWW.IMAGO-IMAGES.DE/GLOBALLOOKPRESS

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