|

23 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Европе вдруг с ужасом осознали, что к ним надвигается катастрофа от своих же партнеров. Дело в том, что поставки СПГ из США значительно уменьшились. Мало того, американцы заявили о переосмыслении экологических приоритетов.

Они осторожно высказались на тему сохранения климата и снижения выбросов. То есть, по их мнению, чем меньше Европа будут поглощать газа и тем самым засорять атмосферу, тем лучше для всех. Примерно в таком ключе можно оценить “американское переосмысление”.

Естественно, что в Европе не на шутку испугались: они ведь практически разорвали все связи с Россией и отказались от русского газа. К тому же, объем поставок СПГ из США достиг показателя в 60 млрд кубометров. И это только часть того, что необходимо Старому Свету.

Надо сказать, что европейский континент потребляет внушительные объемы газа. Конечно, не так много, как например Китай, но все равно довольно прилично. Вместе с тем, растущие потребности в энергоресурсах Европа планирует перекрывать за счет зеленой энергетики.

Но тут опять же непонятно, смогут ли возобновляемые источник полностью обеспечить энергобезопасность Старого Света. Ветряки не резиновые и они не конкуренты природному газу. Такая же ситуация и с солнечными панелями: чтобы хоть как-то гарантировать подачу электроэнергии в жилой сектор, необходимы огромные площади подобных конструкций.

У Европы попросту нет таких возможностей, поэтому, в ближайшем будущем от газа она отказаться не сможет. Однако поставки того же СПГ под вопросом, если американцы не изменят приоритеты. Но если посмотреть объективно на ситуацию, то европейский континент держат в заложниках непомерных амбиций.

США выгодно, чтобы Старый Свет нервничал, так проще управлять вассалами. Они что угодно сделают ради того, чтобы дома у них всегда было тепло и светло. Работали кондиционеры, вся бытовая техника и не было проблем с доступом к интернету и сотовой связи. На остальное им плевать, кто и с кем там выясняет отношения.

Вместе с тем, если все же американцы не перестанут заниматься так называемым “переосмыслением”, то Европе вынужденно придется вернуться к России. И просить у нее возобновить поставки газа, а это чревато унижениями. Возможно, что проблемы с энергоресурсами и подтолкнут Старый Свет к подобным шагам. Но если там не захотят решать их мирным путем, то придется закрывать большую часть предприятий и ставить крест на экономическом развитии.

Фото: drivedrom.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

Горняк22