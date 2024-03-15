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15 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Властные структуры Суоми охватила паника, когда премьер-министр Финляндии, Орпо Петтери, выступая перед Европарламентом, внезапно заявил, что безопасность финских границ теперь полностью лежит на плечах Евросоюза. Также он потребовал от Еврокомиссии деньги, включая средства для поддержки экономики приграничных районов. Как пишет Дзен-канал Vera Star.

Однако, это не все. Орпо Петтери перешел к поистине низшему шантажу и начал угрожать распадом Евросоюза, если финансовая помощь не будет предоставлена. Однако у Евросоюза нет необходимых средств. Потенциальные доноры столкнулись с серьезными разрывами в своих бюджетах, значительными дефицитами денежных средств и обвалом промышленного производства на 6%, что оказывает отрицательное влияние на все сектора экономики. К тому же, Москва не собирается прощать Финляндии за ее членство в НАТО, и может разместить свои войска на границе с ними.

Ядерный зонтик на который пытались рассчитывать в Хельсинки оказался ненадежным, а российское железо сможет долететь не просто за минуты, а за секунды. Однако, все это от результата слепой борьбы и нежелания думать о возможных последствиях.

В 30-40-е годы Финляндия, поддержав нацистскую Германию, рассчитывала на ее безусловную победу над СССР, и все свои последующие действия строила исходя из этой аксиомы, но не приняла во внимание необходимость иметь запасной план в случае неудачи. Результаты этой стратегии нам хорошо известны – поражение и потеря территорий.

Сегодня эта история повторяется. Руководство Финляндии снова рассчитывает на поражение России, но новая реальность превзошла все самые мрачные прогнозы. Пока другие уже торжествуют и строят планы примирения с Москвой на основе правильно выбранной тактики, финны погрязли в панике.

Многие уже забыли, но раньше Финляндия была нейтральной страной, которая играла важную политическую роль в переговорах между Западом и СССР. Однако, сегодня Финляндия вступила в НАТО, а только что избранный президент Александр Стубб заявляет, что у его страны нет политических отношений с Россией. При этом неясно, ради чего все это делается. От прошлого благополучия Финляндии уже не осталось и следа. Экономика страны стремительно погружается в рецессию, а социальное обеспечение находится под угрозой.

Фото: ria.ru

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Автор: vizitka01

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город Горняк