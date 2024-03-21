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В Фонде Александра Прокопьев подвели итоги года и наметили планы на будущее

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В Фонде Александра Прокопьев подвели итоги года и наметили планы на будущее

На что направить средства в Фонде решают коллегиально

Девятый год через свой Фонд депутат Госдумы Александр Прокопьев реализует в крае социальные проекты: помогает спортсменам, творческим коллективам и волонтерам, поддерживает образовательные учреждения и больницы, исполняет заветные детские желания и отправляет гуманитарные грузы нашим землякам на передовую.

Так, во время пандемии на повестке дня вопросом номер один было обеспечение антисептиками. Их развозили машинами в больницы, поликлиники, школы. С 2023 года в приоритете помощь участникам СВО. Все понимают – там свои, чьи-то сыновья и внуки.

Это сейчас важнейшее направление работы Фонда Александра Прокопьева.  При этом традиционные задачи Фонда – поддержку спортивных тренеров, творческих коллективов и школ никто не отменял. А потому бюджет Фонда Александра Прокопьева за прошедший год, запланированный в объеме 22 000 000 руб., был увеличен до 36 000 000 руб.

Это – личные средства депутата, но куда и на что их направить – в Фонде решают коллегиально. Миссия Фонда – поддерживать инициативы, содействовать консолидации сил общества, власти и бизнеса. Вот и на отчетном заседании попечительского совета Фонда, который провели в Бийске на базе педагогического колледжа, обсудили итоги 2023 года и планы на 2024 год.

Для членов попечительского совета провели экскурсию по педагогическому колледжу. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

-⁠ ⁠Последнее, что мы с вами выбрали, – это передвижные рентгеновские аппараты и санитарные машины, – напоминает Александр Прокопьев. – В Ростове я передал их нашим ребятам.

К обсуждению подключились все попечители Фонда. Тема СВО многих касается лично. Родные бойцов хорошо знают, чем грозят осколочные ранения и как важно в такой ситуации скорее оказать помощь.

-⁠  ⁠У меня зять после осколочного ранения опять на передовой, опять «звенит», – рассказывает Ирина Ральникова, член попечительского совета Фонда Александра Прокопьева из Тогульского района. – Так что я хорошо понимаю, почему так нужны эти рентген-аппараты. И машины скорой нужны. Огромное спасибо за них.

Светлана Полякова из Заринского района отмечает, что другого применения денежным средствам Фонда в условиях спецоперации просто и быть не может.

Заседание попечительского совета. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

На этом же заседании попечительского совета переданы документы на оборудование и инструменты для школ Кытмановского района. Пять учебных заведений победили в  конкурсе «Школьный проект на общее благо» и выиграли по 400 000 рублей на создание технической базы для общественно-полезного труда.

-⁠  ⁠Раньше у нас было пять-шесть ножовок на весь класс. Это была большая проблема. А тут – 400 тысяч рублей на кабинет технологии у мальчиков! У нас единственная школа, в которой занятия проводят отдельно для мальчиков и девочек. Мы закупили все, что нужно по федеральным образовательным стандартам, – говорит член попечительского совета, педагог Василий Титов, директор Кытмановской школы.

Василий Титов доставит в школы Кытмановского района целую “Газель” инструментов. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Он доставит груз своим коллегам в Октябрьскую и Семено-Красиловскую школы. Загрузили целую «Газель» с газонокосилками, мотоблоками и другим инвентарем.

-⁠  ⁠За все годы существования – а это уже более восьми лет – основная миссия Фонда – поддерживать тех, кто сам социально активен, – говорит Александр Прокопьев. – Мы взаимодействуем с волонтерами, ветеранскими и другими организациями, трудовыми коллективами, учебными заведениями. Находим единомышленников в социальных сетях. Это кратно увеличивает число вовлеченных людей и объем помощи. 

Сейчас, согласно уставу, наступил момент, когда состав попечительского совета Фонда необходимо переизбрать, но все без исключения его члены выразили готовность продолжить работу и дальше – еще четыре года.

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Взято отсюда

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