В «FoodNet»-студии Алтайского ГАУ прошла первая «Мастерская по генерации идей»

Сегодня, 14 марта, в Алтайском государственном аграрном университете дан старт новому проекту – «Мастерская по генерации идей» для молодых ученых

«Мастерская по генерации идей» призвана помогать молодым ученым развивать идею своего будущего стартапа, получить экспертную оценку, найти единомышленников и стать частью проектной команды. Большая часть программы предполагает групповую работу, способствует развитию у участников коммуникационных навыков, помогает эффективно проработать свои идеи в команде.

Участниками мастерской стали 15 студентов Колледжа агропромышленных технологий Алтайского ГАУ.

Перед началом мероприятия, которое прошло на площадке «FoodNet»-студии Алтайского ГАУ, председатель Студенческого научного общества Алтайского ГАУ, студент 4 курса Инженерного факультета Иван Лопатин рассказал о своем участии во Всемирном фестивале молодежи-2024 в Сочи. От подачи заявки и подготовки к поездке, до участия в ключевых мероприятиях фестиваля и встречи с Президентом России Владимиром Путиным – таково было содержание выступления Ивана, сопровождаемое фотографиями и подробным комментарием к ним.

«Ребята, мое участие в фестивале – это результат научной, изобретательской активности, которая была поддержана моим научным руководителем и Университетом. Потом было участие в ряде грантовых конкурсов и победа в них. Успех зависит от вас самих! Будьте активны, приходите с вашими идеями в “FoodNet”-студию или в Студенческое научное общество, и мы поможем вам! Здесь есть необходимое оборудование, и у нас уже есть опыт по реализации проектов!», – отметил в своем выступлении Иван Лопатин .

О продвижении своего изобретения, универсального станка по приготовлению кормов «Кормоконструктор», Иван не забывал и на фестивале в Сочи. В частности, он стал участником площадки «Investors Hub», где молодые ученые и изобретатели могли представить свои проекты потенциальным индустриальным партнерам.

Начальник отдела сопровождения научно-инновационной деятельности АГАУ Инна Федулова обратилась к участникам первой «Мастерской по генерации идей»: «Надеюсь, что сгенерированные сегодня идеи станут основой для проектов, которые Алтайский ГАУ потом сможет представить в рамках проектно-образовательного интенсива “Университета 20.35”. Может быть, вы сделаете прототип. Но не менее важно, чтобы вы научились коммуникации в научном сообществе, получили навыки представления своего проекта перед экспертным сообществом. Будьте креативны и инициативны!»

Участники мастерской разбились на 2 команды и под руководством наставников – Ивана Лопатина и представителя СНО Экономического факультета Дарьи Пантюшиной попробовали свои силы в проектной деятельности.

Каждая команда сформулировала более 10 идей. В итоге для дальнейшей проработки наставники отобрали мобильное приложение для студентов Алтайского ГАУ (пока его функционал ограничивается расписанием занятий), и проект модульных елочных игрушек из переработанного пластика, которые можно компактно хранить.

Работа «Мастерской по генерации идей» будет идти на регулярной основе.

Фото Константина Пехтерева

Взято отсюда.

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