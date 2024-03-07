Правоохранители подарили девушкам тюльпаны

7 марта 2024, 12:30159Написать комментарий

В преддверии 8 Марта алтайские полицейские вышли на улицы, но не ловить преступников — а поздравлять с наступающим праздником. Мужчины в форме подарили жительницам региона тюльпаны. Только посмотрите, как женщины улыбаются.

Участковые наведались с цветами к пожилым дамам и активисткам, оказывающим содействие и помощь полиции. Поздравляя женщин с наступающим, сотрудники МВД напомнили о правилах безопасности при поступлении сомнительных звонков.

А сотрудники ГИБДД поздравили автоледи на дорогах. Правоохранители останавливали машины, одаривали женщин комплиментами и цветами, желали крепкого здоровья, счастья и безопасных дорог.

В транспортной полиции поздравили сотрудниц РЖД — проводниц и начальниц поездных бригад. Посмотрите, какое милое видео опубликовала пресс-служба ведомства.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Транспортная полиция Сибири

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Взято Источник

07.03.2024