В г. Барнауле Алтайского края проведено плановое антитеррористическое учение

В г. Барнауле Алтайского края в период с 27 по 28 февраля 2024 года состоялось плановое командно-штабное учение «Технология-2024» по пресечению условного террористического акта на объекте промышленности.

Согласно легенде, неустановленный беспилотный летательный аппарат осуществил сброс условного взрывного устройства, которое на момент падения не сработало. Однако в зоне возможного поражения оказались цистерны с топливом.

При координирующей роли оперативного штаба организована практическая отработка незамедлительного блокирования условно опасной зоны и эвакуации населения из близлежащих административных и жилых зданий. На особом контроле находилась координация транспортного передвижения жителей, обеспечение точек горячего питания, а также пункта временного размещения, развернутого на базе средней общеобразовательной школы № 135.

Задействованным в учениях представителям силовых ведомств и органов власти необходимо было незамедлительно принимать решение в случае развития различных вариантов ситуации вокруг условного взрывного устройства. В первую очередь, проработаны действия, направленные на обезвреживание специалистами-взрывотехниками «опасного» предмета.

Силами МЧС России оперативно предприняты меры по локализации условного открытого горения в случае дистанционного «подрыва» взрывного устройства: минимизированы последствия «взрыва» цистерн, не допущены разлив и возгорание топлива.

С учетом поступивших вводных об установлении возможно причастных к «террористической» деятельности лиц, на основании решения руководителя краевого оперативного штаба генерал-майора Романа Плотникова, второй день командно-штабных мероприятий выстраивался в рамках контртеррористической операции, направленной на задержание причастных к возникшей условной террористической угрозе и нейтрализации вероятных последствий.

В режиме реального времени взаимодействие отрабатывали силы и средства УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, Управления Росгвардии по Алтайскому краю, АЛУ МВД России, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае и Правительства Алтайского края. Всего было задействовано свыше 830 сотрудников и 47 единиц техники.

По оценке руководителя оперативного штаба в Алтайском крае, участники планового мероприятия показали необходимый уровень подготовки и слаженность в принятии решений, направленных на обеспечение безопасности населения.

Оперативный штаб благодарит жителей региона за понимание необходимости проведения антитеррористических учений.

Взято отсюда.

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