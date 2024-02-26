В ГАИ предложили установить на дорогах Бийска “умные” светофоры с кнопкой

За год более 5 тысяч водителей наказали за непредоставление преимущества пешеходам

В Бийске вблизи школ появляются мигающие желтые светофоры, задача которых – привлечь дополнительное внимание к “зебрам”. Однако от правоохранителей поступают предложения установки в городе и так называемых “умных” светофоров.

Подобный светофор с кнопкой для пешеходов в Бийске установлен на участке Чуйского тракта – в Заречье на ул. Шишкова.

Вообще правильно этот элемент называется ПВУ – пешеходное вызывное устройство. Суть его в том, что в обычном режиме светофор постоянно показывает зеленый свет для водителей. Когда пешеходу нужно перейти проезжую часть, он нажимает на кнопку, и через какое-то время для водителей загорается красный, а для пешехода – зеленый. После этого светофор возвращается к прежнему режиму работы, и чтобы нажать кнопку снова, придется подождать, потому что сразу она не сработает.

Подобные устройства в бийской Госавтоинспекции предлагают установить для перехода многополосных проезжих частей на ул. Васильева, Советской, Шишкова, Мерлина, Ленина, Красноармейской и пер. Коммунарском. Ул. Советская на Зеленом Клине Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Предложение с оборудованием дорог Бийска светофорами с ПВУ Госавтоинспекция направила в администрацию города, но пока предложенные мероприятия не реализуются.

А ведь было бы интересно, как подобные светофоры прижились на улицах города, и кому они пришлись бы по душе больше – водителям или пешеходам. Кстати, интересно, что в Бийске подобные вызывные светофоры были еще в 1980-х годах.

Меж тем непредоставление преимущества движения пешеходам остается одним из самых частых нарушений ПДД со стороны водителей. Только за 2023 год было зарегистрировано 5463 таких случая.

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Взято отсюда