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В галерее Universum ИГН АлтГУ открылась уникальная выставка по русской каллиграфии

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В галерее Universum ИГН АлтГУ открылась уникальная выставка по русской каллиграфии

В галерее Universum института гуманитарных наук Алтайского государственного университета открылась персональная выставка аспиранта института географии АлтГУ, ландшафтного дизайнера и руководителя первой «Школы каллиграфии» в Барнауле Татьяны Голубевой .

    • Выставка называется "Человек пишущий" и приурочена ко Дню ручного письма, отмечаемому ежегодно 23 января, и предстоящему 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина , которое у нас в стране будут праздновать 6 июня 2024 года.

    «В галерее Universum выставка каллиграфии представлена впервые. Это уникальное рукотворное искусство, которое известно человечеству уже на протяжении многих веков. С особенностями и эстетикой каллиграфии на открытии выставки всех знакомила сама Татьяна Сергеевна Голубева, предоставив для экспозиции работы, выполненные в авторской манере старинного письма: вязью, полууставом, скорописью. Кроме того, в галерее мы разместили ее эскизы и ландшафтные зарисовки, альбомы, путевые заметки и карты. Одним словом, это особенная и очень интересная выставка. Кстати, тем, кто мало знаком с этим стилем письма, приведу один факт о том, что Александр Сергеевич Пушкин , обучаясь в Царскосельском лицее, иногда до 18 часов в день посвящал именно каллиграфии, что естественно благотворно сказалось на его способностях», – отметила заведующий кафедрой искусств ИГН АлтГУ, кандидат искусствоведения, доцент Ирина Черняева .

    «В Барнауле День ручного письма мы отмечаем уже около пяти лет и хочу сказать, что каллиграфия, как вид искусства, относящийся именно к ручному письму, из года в год становится все популярнее, несмотря на активное использование гаджетов в наше время, – подчеркнула Татьяна Голубева . – Наша выставка отчасти имеет просветительский характер, знакомя молодежь, и, прежде всего, студенческую молодежь с разнообразием и красотой каллиграфии. Например, здесь можно увидеть уникальное каллиграфическое письмо – кириллицу, но выполненную в стиле китайского письма. На выставке представлены разные варианты свитков, в том числе, написанные гусиным пером, а также мои путевые заметки, в которых тоже отражается особенность каллиграфического письма».

    В рамках открытия Татьяна Сергеевна организовала несколько интерактивов для посетителей: «Баночку пожеланий», куда каждый мог опустить листочек с пожеланиями на новый год и достать добрые напутствия, написанные каллиграфическими маркерами; «Книгу добрых слов» от желающих оставить свои отзывы; игру по сказкам Пушкина, а также таинственную картину с зашифрованным стихотворением Александра Сергеевича.

    По словам организаторов выставки, все работы выполнены так, чтобы любой посетитель смог их прочитать, вне зависимости, какие это работы, по глаголице, или по греческому языку; они содержат в себе хорошо известные тексты и подсказки.

    Персональная выставка Татьяны Голубевой "Человек пишущий", в рамках которой планируется проведение двух бесплатных мастер-классов по каллиграфии, будет работать до 26 февраля.

    Институт гуманитарных наук

    Взято отсюда.

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