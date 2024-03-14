В галерее Universum ИГН АлтГУ открыли выставку, приуроченную к Году семьи в России

В художественной галерее Universum института гуманитарных наук Алтайского госуниверситета открылась выставки работ непрофессиональных художников, являющихся представителями Клуба «Художник. Возрождение».

В сентябре прошлого года Клубу, объединившему людей разных профессий, увлеченных изобразительным искусством, исполнилось 40 лет. В разные годы Клубом руководили члены Союза художников России В.А.Зотеев, Ф.С.Торхов и другие.

«Целью взрослых людей с профессиями инженеров, учителей, ученых, журналистов, посещающих наш Клуб, является повышение художественного образования, творческая реализация и желание поделиться своими работами со зрителем, подключение рисующего населения к выставочной работе на различных площадках города и за его пределами, – поясняет председатель общественной организации Клуб «Художник. Возрождение» Надежда Ивановна Митягина . – На выставке в галерее института гуманитарных наук АлтГУ представлены работы, объединенные темой Года в России – «Мы говорим Россия, понимаем – семья». Это всеобъемлющая тема и многогранная. Опорой всего является именно семья и наши художники, каждый по-своему, попытались отразить в своих картинах эту истину».

На первом этаже галереи Universum представлены работы одиннадцати непрофессиональных художников, и это уже пятая выставка Клуба в наступившем году и третья за всю историю сотрудничества с Алтайским госуниверситетом.

«Традицию популяризации творчества художников-любителей у нас в крае заложила основатель художественной галерее Universum и основатель искусствоведения на Алтае, доктор искусствоведения, профессор Тамара Михайловна Степанская . Институт гуманитарных наук поддерживает эту традицию и всегда рад видеть в нашей галереи людей, которые искренне, всем сердцем и душой любят искусство, и посвящают ему все свое свободное время», – подчеркнула на открытии выставки заведующий кафедрой искусств ИГН АлтГУ, кандидат искусствоведения, доцент Ирина Валерьевна Черняева .

Институт гуманитарных наук

Взято отсюда.

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