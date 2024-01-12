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В ГБ №2 г. Рубцовска открыт прием врача-нефролога

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В ГБ №2 г. Рубцовска открыт прием врача-нефролога

В поликлинике Городской больницы №2 г. Рубцовска открыт приём врача-нефролога. До этого получить консультацию такого специалиста в Рубцовске можно было только платно в частных клиниках, либо в пациенты направлялись в Барнаул, в краевые медучреждения.

Врач-нефролог отвечает за диагностику, лечение и определение эффективных профилактических методов предупреждения различных заболеваний почек, ведёт наблюдение пациентов с хронической почечной недостаточностью. Это редкий и востребованный специалист для нашей территории. Наталья Евгеньевна Процюк специалист с многолетним опытом. В 2019 году прошла профессиональную переподготовку по направлению «Нефрология» в Кемеровском государственном медицинском университете. С января 2020 года работала врачом-нефрологом в отделении гемодиализа Городской больницы №2 г. Рубцовска, теперь будет оказывать амбулаторную помощь. При отклонении показателей результатов соответствующих лабораторных исследований направить на консультацию к нефрологу может терапевт – лечащий врач пациента. Записаться на прием можно и самостоятельно по телефону регистратуры 8 (38557) 5-37-18 или через портал Госуслуг.

Взято отсюда.

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