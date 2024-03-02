В Германии посмеялись над шутками России про Макрона

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02 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Провокационное заявление французского президента Эммануэля Макрона вызвало необычную реакцию в России, сообщает немецкий журналист Питер Янгблад. В своем выступлении Макрон предположил, что западные страны могут направить войска к границам России. Это высказывание дало России повод поприкалываться над французами. Передает АБН24.

Журналист BR24 отметил, что проанализировал реакцию российских СМИ на произошедшее и нашел в статьях и комментариях много любопытного. В частности, россияне активно шутили над Макроном и его страной. Например, ему предложили сначала победить своих фермеров, а затем заниматься Россией.

Также были и более оскорбительные шутки в адрес Макрона. Его сравнили с тортом, который готовится как Наполеон, но без использования яиц. Комментаторы также вспомнили национальные особенности, подчеркнув, что не случайно символом Франции является галльский петух, при этом намекая на сленговое значение этой птицы в русском языке.

Российские официальные лица также высказались достаточно резко в адрес французского президента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал Макрону не забывать о судьбе Наполеона во Франции, а экс-президент РФ Дмитрий Медведев предложил французскому политику сменить диету.

Фото: из социальных сетей

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Автор: vizitka01

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