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В Германии удивились интересу России к 49 штату США

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29 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Представители России в последнее время довольно часто вспоминают про Аляску – регион, который некогда входил в состав Российской империи. По словам Марка фон Люпке, разговоров про 49-й штат США так много, что это начало вызывать вопросы. Об этом сообщает издание T-Online. Передает АБН24.

Как отмечает автор немецкого издания, Россия по сей день горько сожалеет о своем решении (продаже Аляски американцам).

Автор T-Online с удивлением обратил внимание, что в прошлом году в Красноярске были развешены плакаты с надписью «Аляска наша». Также российские официальные лица регулярно упоминают американский штат в своих публичных заявлениях. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил возможность возращения этого региона в состав РФ в ответ на захват Соединенными Штатами российских государственных активов.

Фото: billmoyers.com

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Автор: vizitka01

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