В ГИБДД пояснили, можно ли ездить по мосту в Бийске в два ряда

Правоохранители рассказали, как правильно передвигаться по коммунальному мосту

В Бийске как правило ближе к концу марта разводят понтонный мост для пропуска ледохода. В это время нагрузка на коммунальный мост возрастает. Бийчане задают вопросы: можно ли обгонять на мосту и допустимо ли ездить здесь в два ряда.

“Есть ли на коммунальном мосту видеокамеры фиксации нарушения ПДД? Почему запрещение обгона на мосту не соблюдаются и вместо запланированного однополосного движения водители выстраиваются в две полосы?” – такие вопросы бийчане адресовали в ГИБДД МУ МВД России “Бийское”.

Ответ дал Андрей Смыков, заместитель начальника Госавтоинспекции МУ МВД России «Бийское»:

– На коммунальном мосту имеются средства фиксации нарушений ПДД. При въездах на коммунальный мост установлены дорожные знаки 3.20 «Обгон запрещен», однако состав административного правонарушения в действиях водителей образуется при выезде на встречную полосу за пределы трамвайного полотна, либо на трамвайные пути встречного направления.

Трамвайные пути, расположенные на мосту, используются для реверсивного движения трамваев, соответственно при попутном движении трамвая водитель руководствуется п. 9.6 Правил дорожного движения Российской Федерации: «Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте. При этом не должно создаваться помех трамваю».

В часы-пик при увеличении интенсивности потока движение транспортных средств осуществляется в два ряда, что не противоречит требованиям ПДД. Согласно п. 9.1 ПДД количество полос для движения безрельсовых транспортных средств определяется разметкой или знаками, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов.

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Взято отсюда