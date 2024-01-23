Семья. Родители. Ребенок Фото: Pixabay

2024 год объявлен Годом семьи. Соответствующее решение было принято с целью сохранения традиционных семейных ценностей и популяризации госполитики в сфере сохранения семьи

Галина Буевич, председатель Барнаульской городской Думы убеждена, что в нашем государстве семья – это самое ценное и главное.

“Семья – это основа основ, именно в ней во многом формируется личность, мировоззрение человека, его духовные и нравственные ценности. А у нас в России семья – это еще и национальная идея и основное внимание государства всегда было направлено на благополучие семьи. Крепкая семья – залог сохранения и процветания России”, – отметила она.

Как и люди, семьи бывают разные. У каждой есть свои особенности, каждая развивается по собственному пути, преодолевая жизненные сложности. И те, кто находят силы преодолеть кризис, – выходят на новый этап развития. Так что такое семейный кризис: приговор отношениям или проверка пары на готовность перейти на следующую ступень семейного счастья? Разбираемся вместе с депутатами Барнаульской городской Думы.

Итак, семейные психологи выделяют несколько кризисных этапов в семейной жизни: 3 лет, 7 лет, 11–13 лет и 23–25 лет. Он утверждают – если вы создали семью, то, увы, кризисы в совместной жизни неизбежны.

Кризис трех лет

Статистика утверждает – большое количество разводов приходится именно на этот период существования молодой семьи.

“Конфетно-букетный” период прошел, в супружеской жизни появляется желание и стремление к личному пространству, потребность в уважении супругом своих границ, желание иметь что-то “свое”, неприкасаемое, попытки контроля партнером этой стороны жизни вызывают негативные эмоции.

Депутат Иван Гладких Фото: Из личного архива

Некоторые специалисты также считают, что кризис трех лет брака напрямую связан с рождением ребенка. Распределение семейных ролей, изменение темпа жизни, появление ответственности за здоровье, развитие и воспитание ребенка могут нанести удар по супружеским взаимоотношениям.

Депутат БГД, руководитель Регионального исполнительного комитета партии “Единая Россия” Иван Гладких убежден, рождение ребенка сплотило его семью:

“В браке пять лет, и никаких кризисов в семейных отношениях я не помню. На третьем году семейной жизни у нас появился сын. С тех пор в нашей семье атмосфера любви, взаимопонимания и взаимной поддержки только усилилась”, – рассказал депутат.

Кризис семи лет

Кризис 7 лет опасен для супругов тем, что их взаимоотношения становятся предсказуемыми. Разность интересов, отсутствие общих увлечений, убеждений и взглядов может отдалить друг от друга.

Депутат Николай Ушаков Фото: Из личного архива

Депутат БГД, заместитель председателя наградной комиссии Николай Ушаков в браке с мая 2011 года. Вспоминая рубеж семи лет со дня свадьбы, никаких серьезных кризисов не припомнит.

“Мы поженились в мае 2011 года, вопреки всем суевериям, что будет семья “маяться”. Нашу супружескую жизнь мы укрепили тем, что сделали капитальный ремонт в квартире. Справились без ссор, наши отношения укрепились благодаря такой совместной работе. Я больше уступал жене в вопросах дизайна интерьера, но твердо стоял на технических задачах. Помню, как соседи спрашивали меня, не рухнет ли дом от количества металла, который использовался в ремонте. Все сделано надежно. В том, что наша семья всегда держалась уверенно, большая заслуга моей супруги, которая хранила очаг и всегда вносила в наши отношения спокойствие и мир. Поэтому тем парам, чьи семейные отношения достигли “кризисного периода”, могу сказать так: уступайте тем, кого любите, миритесь быстрее, если поссорились, чтобы ссора не высасывала энергию вашей семейной жизни, и самое главное – никогда не молчите, если есть что сказать. Молчание – самый страшный враг любой семьи”, – убежден Ушаков.

Кризис 13–14 лет

Кризис 13–14 лет выделяется исследователями семейной жизни по причине того, что он, как правило, совпадает с естественным возрастным кризисом самих супругов.

Оглядываясь на прожитые годы, супруги могут задуматься: “А тому ли человеку я подарил(а) лучшие годы своей жизни?” Разочарование, несбывшиеся ожидания от совместной жизни, нереализованный потенциал создают благодатную почву для размышлений: “А может, бросить все?”

Депутат Иван Огнев Фото: Из личного архива

Председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД Иван Огнев убежден, что только те, кого мы называем семьей, своей поддержкой и заботой помогают нам пережить трудные моменты жизни.

“Я сам вырос в многодетной семье, где семейные традиции и устои во многом определили мой характер и мировоззрение. Сегодня я многодетный отец и те основы, которые заложили мои родители, я стараюсь передать своим детям. Мы любим проводить время вместе: смотреть фильмы, ходить в театр, гулять на свежем воздухе, играть в настольные игры. Мы всегда слушаем и поддерживаем друг друга, часто обсуждаем события, которые происходят в нашей жизни. Одна из наших любимых традиций – вместе встречать Новый год, а не так давно мы начали вместе готовить вкусные новогодние блюда!” – поделился секретом гармоничных отношений Иван Владимирович.

Кризис 23–25 лет

Психологи уверяют, что кризис 23–25 лет вновь ставит под удар супружескую жизнь. Причиной расставания партнеров, проживших четверть века вместе, является утрата того связующего звена, которое не позволяло оформить развод раньше, – дети. Теперь они выросли, покинули отчий дом, живут своей жизнью, и если супругов ничего более не связывает, они могут рассмотреть вопрос о нецелесообразности дальнейшего совместного проживания. Также причиной расставания может быть очередной возрастной кризис самих супругов. Хочется вновь почувствовать себя “свободным”, молодым, завести роман, сменить работу, место жительства, как часто говорят: “Пожить для себя”.

Депутат Людмила Ананьина Фото: Из личного архива

Депутат БГД, главный врач Барнаульского роддома №2 Людмила Ананьина в браке 53 года. Вместе с мужем вырастили двоих детей и помогают воспитывать четверых внуков.

По словам Людмилы Петровны, “жизненный воз” супруги Ананьины тянут только вместе, а секрет семейного долголетия прост: взаимное уважение и любовь, а еще – умение видеть в человеке положительные черты.

“Я вышла замуж в 19 лет. Мой муж, Владимир Петрович, военный летчик. Он служил – я училась, потом вышла на работу. Его командировки, мои ночные дежурства, частые переезды – все это особенности жизни военного и врача. Но мы вместе преодолевали любые сложности, любили и уважали друг друга, в этом, наверное, и кроется секрет семейного счастья” – резюмировала Людмила Петровна.

Взято отсюда