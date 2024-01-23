В Год семьи без кризисов. Депутаты БГД поделились рецептом семейного счастья

Фото: Pixabay

2024 год объявлен Годом семьи. Соответствующее решение было принято с целью сохранения традиционных семейных ценностей и популяризации госполитики в сфере сохранения семьи

Галина Буевич, председатель Барнаульской городской Думы убеждена, что в нашем государстве семья – это самое ценное и главное.

“Семья – это основа основ, именно в ней во многом формируется личность, мировоззрение человека, его духовные и нравственные ценности. А у нас в России семья – это еще и национальная идея и основное внимание государства всегда было направлено на благополучие семьи. Крепкая семья – залог сохранения и процветания России“, – отметила она.

Как и люди, семьи бывают разные. У каждой есть свои особенности, каждая развивается по собственному пути, преодолевая жизненные сложности. И те, кто находят силы преодолеть кризис — выходят на новый этап развития. Так что такое “семейный кризис”: приговор отношениям, или проверка пары на готовность перейти на следующую ступень семейного счастья? Разбираемся вместе с депутатами Барнаульской городской Думы.

Итак, семейные психологи выделяют несколько “кризисных этапов” в семейной жизни: 3 лет, 7 лет, 11-13 лет и 23-25 лет. Он утверждают – если вы создали семью, то, увы, кризисы в совместной жизни неизбежны.

Кризис трех лет

Статистика утверждает – большое количество разводов приходится именно на этот период существования молодой семьи.

“Конфетно-букетный” период прошел, в супружеской жизни появляется желание и стремление к личному пространству, потребность в уважении супругом своих границ, желание иметь что-то “свое”, неприкасаемое, попытки контроля партнером этой стороны жизни вызывают негативные эмоции.

Депутат Иван Гладких Фото: Из личного архива

Некоторые специалисты также считают, что кризис трех лет брака напрямую связан с рождением ребенка. Распределение семейных ролей, изменение темпа жизни, появление ответственности за здоровье, развитие и воспитание ребенка могут нанести удар по супружеским взаимоотношениям.

Депутат БГД, руководитель Регионального исполнительного комитета партии “Единая Россия” Иван Гладких убежден, рождение ребенка сплотило его семьи:

“В браке пять лет и никаких кризисов в семейных отношениях я не помню. На третьем году семейной жизни у нас появился сын. С тех пор в нашей семье атмосфера любви, взаимопонимания и взаимной поддержки только усилилась“, – рассказал депутат.

Кризис семи лет

Кризис 7 лет опасен для супругов тем, что их взаимоотношения становятся предсказуемыми. Разность интересов, отсутствие общих увлечений, убеждений и взглядов может отдалить друг от друга.

Депутат Николай Ушаков Фото: Из личного архива

Депутат БГД, заместитель председателя наградной комиссии Николай Ушаков в браке с мая 2011 года. Вспоминая рубеж семи лет со дня свадьбы, никаких серьезных кризисов не припомнит.

“Мы поженились в мае 2011 года, вопреки всем суевериям, что будет семья “маяться”. Нашу супружескую жизнь мы укрепили тем, что сделали капитальный ремонт в квартире. Справились без ссор, наши отношения укрепились благодаря такой совместной работе. Я больше уступал жене в вопросах дизайна интерьера, но твердо стоял на технических задачах. Помню, как соседи спрашивали меня, не рухнет ли дом от количества металла, который использовался в ремонте. Все сделано надежно.

В том, что наша семья всегда держалась уверенно, большая заслуга моей супруги, которая хранила очаг и всегда вносила в наши отношения спокойствие и мир. Поэтому тем парам, чьи семейные отношения достигли “кризисного периода”, могу сказать так: уступайте тем, кого любите, миритесь быстрее, если поссорились, чтобы ссора не высасывала энергию вашей семейной жизни, и самое главное – никогда не молчите, если есть что сказать. Молчание – самый страшный враг любой семьи”, – убежден Ушаков.

Кризис 13-14 лет

Кризис 13-14 лет выделяется исследователями семейной жизни по причине того, что он, как правило, совпадает с естественным возрастным кризисом самих супругов.

Оглядываясь на прожитые годы у супругов возникают мысли о том, а “тому ли человеку я подарил(а) лучшие годы своей жизни?” Разочарование, несбывшиеся ожидания от совместной жизни, нереализованный потенциал создают благодатную почву для размышлений: “А, может, бросить все?”.

Депутат Иван Огнев Фото: Из личного архива

Председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД Иван Огнев убежден, что только те, кого мы называем семьей, своей поддержкой и заботой помогают нам пережить трудные моменты жизни.

“Я сам вырос в многодетной семье, где семейные традиции и устои во многом определили мой характер и мировоззрение. Сегодня я многодетный отец и те основы, которые заложили мои родители, я стараюсь передать своим детям. Мы любим проводить время вместе: смотреть фильмы, ходить в театр, гулять на свежем воздухе, играть в настольные игры. Мы всегда слушаем и поддерживаем друг друга, часто обсуждаем события, которые происходят в нашей жизни. Одна из наших любимых традиций – вместе встречать Новый год, а не так давно мы начали вместе готовить вкусные новогодние блюда!“, – поделился секретом гармоничных отношений Иван Владимирович.

Кризис 23-25 лет

Психологи уверяют, что кризис 23-25 лет вновь ставит под удар супружескую жизнь. Причиной расставания партнеров, проживших четверть века вместе, является утрата того связующего звена, которое не позволяло оформить развод раньше – дети. Теперь они выросли, покинули отчий дом, живут своей жизнью, и если супругов ничего более не связывает, они могут рассмотреть вопрос о нецелесообразности дальнейшего совместного проживания. Также причиной расставания может быть очередной возрастной кризис самих супругов. Хочется вновь почувствовать себя “свободным”, молодым, завести роман, сменить работу, место жительства, как часто говорят: “Пожить для себя”.

Депутат Людмила Ананьина Фото: Из личного архива

Депутат БГД, главный врач Барнаульского роддома №2 Людмила Ананьина в браке 53 года. Вместе с мужем вырастили двоих детей и помогают воспитывать четверых внуков.

По словам Людмилы Петровны, “жизненный воз” супруги Ананьины тянут только вместе, а секрет семейного долголетия прост: взаимное уважение и любовь, а еще – умение видеть в человеке положительные черты.

“Я вышла замуж в 19 лет. Мой муж, Владимир Петрович, военный летчик. Он служил – я училась, потом вышла на работу. Его командировки, мои ночные дежурства, частые переезды – все это особенности жизни военного и врача. Но мы вместе преодолевали любые сложности, любили и уважали друг друга, в этом, наверное, и кроется секрет семейного счастья” – резюмировала Людмила Петровна.

Взято отсюда.

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