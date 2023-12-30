Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Горно-Алтайске без вести пропала 90-летняя пенсионерка

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Горно-Алтайске без вести пропала 90-летняя пенсионерка

Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

Вечером женщина вышла из своего дома и отправилась в неизвестном направлении. Волонтеры просят жителей региона помочь в поисках

В Горно-Алтайске без вести пропала 90-летняя Зоя Иванова, сообщает ПСО След-Алтай.

В Горно-Алтайске без вести пропала 90-летняя пенсионерка

Ориентировка Фото: ПСО След – Алтай

Известно, что 29 декабря в 18.00 женщина ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

  • Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы седые, стрижка короткая. С собой в руках у нее была черная сумка.
  • Была одета: шапка вязаная голубого цвета, куртка черного цвета с капюшоном, сапоги черного цвета.

UPD. Найдена, жива.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пенсионер повез в соседний регион незнакомого парня и пропал. Позже стало известно, что его нашли живым.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix