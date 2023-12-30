Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

Вечером женщина вышла из своего дома и отправилась в неизвестном направлении. Волонтеры просят жителей региона помочь в поисках

В Горно-Алтайске без вести пропала 90-летняя Зоя Иванова, сообщает ПСО След-Алтай.

Ориентировка Фото: ПСО След – Алтай

Известно, что 29 декабря в 18.00 женщина ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы седые, стрижка короткая. С собой в руках у нее была черная сумка.

Была одета: шапка вязаная голубого цвета, куртка черного цвета с капюшоном, сапоги черного цвета.

UPD. Найдена, жива.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пенсионер повез в соседний регион незнакомого парня и пропал. Позже стало известно, что его нашли живым.

Взято отсюда