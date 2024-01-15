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В Горном Алтае грузовик съехал с дороги и перевернулся

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В Горном Алтае грузовик съехал с дороги и перевернулся

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Водитель с травмами обращался за медицинской помощью в республиканскую больницу, но госпитализация ему не потребовалась

В Майминском районе Республики Алтай произошло ДТП с участием грузовика. Водитель автомобиля Sitrak не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла 13 января около 17:30 в районе села Озерное. За рулем грузовика оказался 49-летний житель Горно-Алтайска. Мужчина допустил занос, в результате чего авто съехало с проезжей части и опрокинулось.

По факту ДТП полиция проводит административное расследование.

Взято отсюда.

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