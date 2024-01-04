Участок расположен в 15 минутах пешей ходьбы от курорта “Манжерок”, который продавец называет отличным предложение для семейного отдыха или романтической поездки

В Майминском районе Республики Алтай продают два дома, расположенных на участке площадью 30 соток. Недвижимость находится в селе Озерное и оценивается в 85 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте “Авито”.

По словам продавца, площадь главного дома из кирпича составляет 281 кв. метров. В нем выполнен качественный ремонт, где, как утверждает автор объявления, все продумано до мелочей. По его словам, в идеальном состоянии находится вся мебель и бытовая техника, также есть большой гараж.

Второй дом из бруса площадью143 кв. метра тоже продается с ремонтом и мебелью.

“В доме есть русская печь с лежанкой и жаркая баня. На территории также расположены гостевые домики и отдельно стоящая баня для гостей”, – отмечается в объявлении.

Для обогрева установлены газовый, твердотопливный и электрокотел, уложены полы с подогревом.

На участке – ландшафтное озеленение, установлены видеонаблюдение и система полива, также оборудованы зоны отдыха с мангалами и зона барбекю. Кроме того, есть помещения для проживания помощников.

Взято отсюда