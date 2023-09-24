В Горном Алтае в конце сентября выпал первый снег

Снег Фото: Звезда Алтая

Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в Республике Алтай. Как минимум на двух перевалах выпал снег и застелил дорогу

В Республике Алтай 23 сентября в нескольких районах выпал снег.

Так, на Ябоганском перевале снег лег плотным слоем, укрыв дорогу и окружающую местность, говорится в сообществе “Звезда Алтая” в Telegram.

Аналогичная ситуация наблюдается на Семинском перевале. В эти окрестности, судя по кадрам, пришла настоящая зима. Об этом говорится в группе “В Курсе 22”.

Комментаторы в соцсетях опасаются, что все это может повысить аварийность на дорогах.

Ранее “Толк” узнал, что первый снег в крае, по предварительным прогнозам, выпадет в начале октября.