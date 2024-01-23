Сирены Фото: barnaul.org

В небе над Украиной находится стратегическая авиация России. Предполагается, что Вооруженные силы РФ задействовали крылатые ракеты Х-555

Города Украины подверглись массированному ракетному удару утром 23 января. Атакованы военные объекты, на всей территории страны объявили воздушную тревогу, сообщает “Военное дело”.

По данным СМИ, в нескольких регионах атакованы объекты критической инфраструктуры и военные цели. В Киеве прогремело не меньше шести взрывов, ПВО не смогла перехватить ракеты. Кроме того, поражены оказались аэродром Шостка в Сумской области и воздушная гавань у Павлограда в Днепропетровской области.

Ракеты ударили и по Харькову. Там пропали свет и вода. Власти Киева попросили жителей найти укрытия. Также, по данным Telegram-канала Shot, взрывы послышались и в Житомире.

Ранее на всей территории Украины воздушную тревогу объявляли 16 января. Первые сирены заработали в 11.37 по мск, а спустя две минуты уже вся территория страны оказалась в красной зоне. По данным украинских СМИ, тогда она была объявлена из-за взлета МиГ-31К.

Взято отсюда