Взрыв. Огонь. Фото: pixabay.com

Предположительно, российские войска наносили удары по объектам ВСУ. Известно о мощных взрывах в четырех городах, последствия не уточняются

В украинских городах 21 марта весь день гремели взрывы. Так, три раза за сутки они раздавались в Херсоне, сообщает ТАСС.

Кроме того, местные СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе вечером 21 марта. В регионе была объявлена воздушная тревога, передает RT.

Также известно о взрывах в Харькове и Николаеве днем этого же дня. Как сообщили местные власти, наносился ракетный удар по объектам ВСУ, отмечает “Сегодня.Ру”.

Ранее сообщалось, что в украинском Харькове 20 марта дважды за сутки прогремели взрывы и начался пожар. Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести.

Взято отсюда