реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В городах Украины весь день гремели взрывы 21 марта

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В городах Украины весь день гремели взрывы 21 марта

Взрыв. Огонь. Фото: pixabay.com

Предположительно, российские войска наносили удары по объектам ВСУ. Известно о мощных взрывах в четырех городах, последствия не уточняются

В украинских городах 21 марта весь день гремели взрывы. Так, три раза за сутки они раздавались в Херсоне, сообщает ТАСС.

Кроме того, местные СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе вечером 21 марта. В регионе была объявлена воздушная тревога, передает RT.

Также известно о взрывах в Харькове и Николаеве днем этого же дня. Как сообщили местные власти, наносился ракетный удар по объектам ВСУ, отмечает “Сегодня.Ру”.

Ранее сообщалось, что в украинском Харькове 20 марта дважды за сутки прогремели взрывы и начался пожар. Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Экс-морпех США Берлетик: Киев никак не сможет сам обеспечивать себя снарядами

Экс-морпех США Берлетик: Киев никак не сможет сам обеспечивать…

Бывший морпех США Брайан Берлетик в социальной сети X (бывший Twitter)…

Задоров оформил дубль, Подколзин набрал первое очко в сезоне

Задоров оформил дубль, Подколзин набрал первое очко в сезоне

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров оформил свой второй дубль…

«Ведомости»: ГД и правительство создали совместную рабочую группу по ипотеке

«Ведомости»: ГД и правительство создали совместную рабочую группу по ипотеке

Госдума и правительство РФ создали совместную рабочую группу по ипотеке. Об…

ТСН: в Харькове после взрывов фиксируют проблемы с мобильной связью

ТСН: в Харькове после взрывов фиксируют проблемы с мобильной связью

В Харькове зафиксировали проблемы в работе мобильной связи. Об этом сообщило агентство ТСН.…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp