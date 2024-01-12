В городе Алейске прошла акция «Безопасность на дороге»

Для поддержания дисциплины на дорогах Алейского района, сотрудники Госавтоинспекции регулярно напоминают водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения. Не исключением стало и начало нового 2024 года.

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В первые дни января автоинспекторы проверили как автомобилисты, выполняют требования Правил. Кроме того, водителям напомнили и об опасностях, которые могут их ожидать на зимних дорогах. Полицейские призвали автолюбителей к соблюдению скоростного режима, дистанции и бокового интервала. А также объяснили, что перед поездкой необходимо заранее ознакомиться с погодными и дорожными условиями, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге.

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На память всем участникам акции были вручены тематические листовки «Зимняя дорога полна опасностей» и «5 фактов о дорожной безопасности, о которых вы могли не знать». Водители, в свою очередь, внимательно выслушали сотрудников и поблагодарили за оказанное внимание.

Взято отсюда.

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