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В городе Барнауле житель Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством женщине

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В городе Барнауле житель Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством женщине

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

По данным следствия, в конце января 2024 года обвиняемый совместно с товарищем приехал из города Новосибирска в Барнаул повстречаться с друзьями. Сняв квартиру, мужчины отдыхали в компании друзей, а вечером вернулись в арендованное жилье. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде дома они из хулиганских побуждений свалил искусственную ель, поставленную жильцами. На следующий день обвиняемый увидел, что видеозапись с их хулиганскими действиями опубликована в одной из социальных сетей Интернета. С целью устрашения  мужчина стал писать в аккаунт личной страницы жительницы дома, разместившей запись в публичном пространстве, слова угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в отношении ее и близких родственников, требуя удалить видеозапись. Потерпевшая восприняла реально слова угрозы со стороны обвиняемого, после чего обратилась в правоохранительные органы.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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