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В городе Барнауле мужчина и женщина предстали перед судом по обвинению в разбойном нападении и лишении жизни жителя Новосибирской области

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В городе Барнауле мужчина и женщина предстали перед судом по обвинению в разбойном нападении и лишении жизни жителя Новосибирской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя и его 29-летней знакомой.

По данным следствия, в сентябре 2023 года обвиняемая, решившая продать свой автомобиль посредством размещения объявления на популярном сайте сети Интернет, договорилась со своим знакомым, имевшим перед ней денежный долг, совершить разбойное нападение на потенциального покупателя транспортного средства.

На размещенное объявление откликнулся житель Новосибирской области, с которым женщина договорилась встретиться для совершения сделки купли-продажи машины (на тот момент машина уже была продана другому лицу, о чем обвиняемая сообщила своему сообщнику).

Поздно вечером 28 сентября обвиняемая повела потерпевшего в безлюдное место на территории Индустриального района города Барнаула, чтоб «показать автомобиль», где ее сообщник напал на мужчину и несколько раз ударил его молотком в область головы. После того, как потерпевший перестал оказывать сопротивление, злоумышленник забрал у него приготовленные для покупки транспортного средства деньги в сумме около 100 тысяч рублей, мобильный телефон, сумку с документами и скрылся с места происшествия.

Случайные прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако, спустя несколько часов, потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении.

При следственных мероприятиях недалёко от места преступления было обнаружено орудие убийства и вещи потерпевшего, а в квартире обвиняемой – похищенные денежные средства.

Несмотря на то, что обвиняемая противодействовала следствию и придумывая себе алиби, следователем СК была полностью восстановлена картина произошедшего и собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд.

Взято отсюда.

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