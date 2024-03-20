В городе Новоалтайске состоялось мероприятие «Звезда ЮИД»

Госавтоинспекция приняла участие в проведении уже ставшего традиционным конкурса «Звезда ЮИД», который состоялся на базе детско-юношеского центра города Новоалтайска.

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С приветственным словом для участников выступила инспектор по пропаганде, которая поблагодарила всех ребят за активное содействие в работе, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Также госавтоинспектор отметила, что именно ЮИДовцы своим примером мотивируют сверстников на соблюдение правил дорожного движения.

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В этом году участие в конкурсной программе приняли 9 школьников. Им предстояло подготовить самопрезентацию о деятельности в отрядах юных инспекторов движения, рассказать о достижениях, а также поделиться с присутствующими своим опытом и дальнейшими целями в работе. Ребята поразили членов жюри яркими талантами и увлечениями, каждый из них отразился своей неповторимостью и оригинальностью.

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Участников конкурса поблагодарили за искренние эмоции и позитивное настроение, подаренное всем присутствующим. После того как были подведены итоги, конкурсантов ждали дипломы и памятные подарки.

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Сотрудники Госавтоинспекция выразили признательность инициативным и горящим своим делом педагогам за многолетнюю работу, вклад в пропаганду безопасности дорожного движения, воспитание грамотных и законопослушных граждан.

Взято отсюда.

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