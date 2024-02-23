Очередные профилактические рейдовые мероприятия по обеспечению пожарнойбезопасности прошли в краевом центре. Целью этой деятельности является сокращение количества пожаров в жилых домах, а также предотвращение гибели и травматизма людей.

В составе профилактических групп были задействованы работники городского управления ГОЧС и администраций районов.

23.02.2024г. в целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах профилактическая группа в составе специалистов городского управления ГОЧС и администрации Железнодорожного района провели рейд по профилактике пожарной безопасности в Железнодорожном районе. В беседах с жителями частных домовладений по улицам: Бехтерева, Главная, Колесная, Смирнова участники рейда подробно разъяснили, как правильно эксплуатировать электрическое и газовое оборудование, как избежать перегрузки электросети и короткого замыкания, вручили и оставили в почтовых ящиках информационные памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.

Профилактические противопожарные рейды в этот день также прошли в Октябрьском районе вчастном секторе по улице 2-я Речная, и вИндустриальном районе в микрорайоне «Новосиликатный», по улицам: 1-я Осенняя, 2-я Осенняя, Целинная. В ходе рейдов гражданам были разъяснены меры по соблюдению правил пожарной безопасности в период отопительного сезона.

Профилактические рейды нацелены на обучение граждан сознательному и ответственному отношению к вопросам безопасности жизнедеятельности. По мнению специалистов, большую часть пожаров в быту можно предотвратить, достаточно лишь соблюдать правила пожарной безопасности, быть внимательным, не относиться халатно к элементарным требованиям, своевременно проводить проверку электропроводки, розеток, не оставлять без присмотра электроприборы.

Всего участники рейда провели 14профилактических бесед, выдали около 62 памятки о мерах пожарной безопасности с контактными данными экстренных служб.

Городское управление ГОЧС призывает граждан быть предельно внимательными при обращении с огнем, неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в пожарную охрану по телефонам 01, 101 (по сотовой связи) или 112.

Во избежание пожаров и гибели людей соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите свои жилища! Будьте осторожны с огнем!

Взято отсюда