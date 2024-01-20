20 января в целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах профилактическая группа в составе специалистов городского управления ГОЧС, администрации Железнодорожного района, старшего государственного инспектора пожарного надзора по Железнодорожному району провели рейд по профилактике пожарной безопасности в Железнодорожном районе. Беседы проведены с жителями частного сектора по улицам Фурманова, Енисейская, проезд Керамический. Акцент в этой работе был сделан на граждан, пользующихся газовым и печным отоплением.

Проверяющие рекомендовали жителям быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. В каждом домовладении, где проводились беседы, жителям напомнили о том, как действовать при пожаре и правила вызова экстренных служб. Также в ходе профилактического рейда были вручены тематические памятки и листовки.

Профилактические противопожарные рейды в этот день также прошли: в Октябрьском районе в частном секторе по улице Тургенева, в Центральном районе в частном секторе по улицам Денисова и Веховского, в Ленинском районе в с.Гоньба, в Индустриальном районе в с.Власиха. В ходе рейдов гражданам были разъяснены меры по соблюдению правил пожарной безопасности, в том числе с учетом сезонных рисков в период отопительного сезона.

Городское управление ГОЧС просит жителей города соблюдать правила пожарной безопасности:

– не оставляйте без присмотра включённые электроприборы, особенно утюги, телевизоры и зарядные устройства от мобильных телефонов;

– соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности при обогреве своего жилья;

– не оставляйте без присмотра источники открытого огня и непотушенные сигареты;

– не оставляйте без присмотра малолетних детей и престарелых родственников;

– установите в своем доме автономный пожарный извещатель.

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

В случае обнаружения возгорания или открытого огня независимо от их места и размера, необходимо срочно вызвать пожарных обратившись за помощью по телефону 01(с сотового телефона 101, 112).

Взято отсюда