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В городе Рубцовске сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в мероприятии для юных участников дорожного движения

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В городе Рубцовске сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в мероприятии для юных участников дорожного движения

Школьникам города Рубцовска сотрудники Госавтоинспекции совместно с Юго-Западным дорожно-строительным управлением напомнили о правилах дорожного движения. Для того, чтобы встреча с ребятами прошла не только познавательно, но и интересно, была организована экскурсия по предприятию «Юго-Западное ДСУ», на котором детям подробно рассказали об автомобильной технике, которая ежедневно обслуживает дороги родного города.

Полицейские, в свою очередь, провели для юных участников дорожного движения профилактическую беседу, на которой объяснили детям, что дорога всегда таит в себе большие опасности, поэтому при выходе на улицу нужно быть внимательными и сосредоточенными. Автоинспекторы также напомнили, что перед началом движения необходимо убедиться в отсутствии транспорта и только после этого переходить проезжую часть. Отдельное внимание было уделено необходимости ношения световозвращающих элементов на одежде или рюкзаках, особенно в тёмное время суток.

В завершении встречи, школьники поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за информативное и действенное занятия и пообещали быть внимательными на дороге и всегда соблюдать Правила дорожного движения.  

Взято отсюда.

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